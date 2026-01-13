Domenico Tedesco'dan geleceği ve transfer için açıklama geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

Sarı-lacivertlilerin başındaki ilk kupasını kazanan genç çalıştırıcı; Fenerbahçe, kariyeri, transfer dedikoduları ve geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Kariyerinin ilerleyen yıllarında İtalya'da çalışmak istediğini söyleyen Tedesco, "Şu an Fenerbahçe'de çok mutluyum ama gelecekte İtalya'da çalışacağımdan eminim. İtalyan futbolu içimde her zaman var." dedi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'a gol atan yeni transferi Guendouzi için de konuşan genç teknik direktör, "Doğru adam olduğuna inanıyorum. Gözlerinden çok zeki olduğu belli. Antrenman seviyesi ve taktik hakkında sorular sordu. Bunun neredeyse kimse yapmaz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARIN TADINI ÇIKARMIYORUM"

İşte Tedesco'nun açıklamaları...

“Ben sakin bir adamım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanabiliyorum ve bahane bulmam. Bir kusurum var: kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarıların tadını çıkarmıyorum.”

'İTALYA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ'

“Kalabriya’da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero’da geçirdim ve yazları hep geri döndüm. Asfaltta oynanan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, bütün kasaba etrafımızdaydı. Domenico Berardi de oynardı: benden dokuz yaş küçük, o zamanlar bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada zehir gibiydi.



Evet, benimle ilgilenmeleri beni çok mutlu etti, adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Ama Gattuso’yu bulmalarına da sevindim. Onu futbolcu olarak çok severdim, çok iyi bir teknik direktör: yoğunluk, mentalite ve profesyonellik. Ayrıca ikimiz de Kalabriyalıyız…”

"İTALYA'DA ANTRENÖRLÜK YAPACAĞIMDAN EMİNİM"

“Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana ‘Domenico, orada ne yapacaksın?’ diyor ama İtalyan futbolu içimde, ‘Quelli che il calcio…’yu izlediğim günlerden beri.”

GUENDOUZI TRANSFERİ

"Bence doğru adam o. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz."

NKUNKU SÖZLERİ: GELMESİ PEK OLASI DEĞİL

"Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf; kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum."

"SKRINIAR'I BIRAKMAMIN İMKANI YOK"

"Onu bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

KARİYERİ NASIL BAŞLADI?