Domenico Tedesco'nun cevabı Dinamo Zagreb'in hocasını şaşırttı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız bir başlangıç yaptı ve deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco, asisti ve performansıyla maça damga vuran Hoxha ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

"OYNAYIP OYNAMAYACAĞINI BİLMİYORDUM, BİRAZ ŞAŞIRDIK"

Hırvat basınından gelen, "Dinamo Zagreb ve Hoxha sizi şaşırttı mı?" sorusuna Domenico Tedesco'nun, "Oynayıp oynamayacağını bilmiyordum, biraz şaşırdık. Çok hızlı, topla çok güçlü, çok iyi bir oyuncu." dediği aktarıldı.

Domenico Tedesco'nun bu cevabı, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'i şaşırttı.

"ŞAŞIRMALARINA ŞAŞIRDIM, HAJDUK'A KARŞI HARİKA OYNAMIŞTI"

Kovacevic yaptığı açıklamada, "Şaşırmalarına şaşırdım. Hajduk'a karşı da harika bir performans sergilemişti ve buna saygı duymak gerek. Onun adına çok mutluyum, bunu hak etti." dedi.