Dominik Livakovic: İşler bir türlü yolunda gitmiyor

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Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 2. sırada noktalayan Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kalecisi Dominik Livakovic, önemli açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan basınından Sportske'ye konuşan Livakovic, geleceğine ilişkin konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN ZOR"

Bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olmadığını ifade eden Hırvat kaleci, şunları dedi:

Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve şampiyonluk ünvanının 2014'ten beri yok olduğu gerçeğini kabul etmek zor. Daha önce Avrupa'da, Kupa'da da elendik ve ikincilik genel olarak olumsuz bir sonuç oldu. Hepimiz için zor.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ailesinin sezon bitmeden Hırvatistan'a dönmesinin ardından hakkında ayrılık iddiaları çıkan Dominik Livakovic, ayrılık iddialarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

Tüm bu transfer spekülasyonlarından mı bahsediyorsun? Bak, tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim.

AİLESİNİ NEDEN GÖNDERDİ?

Ailesinin Zadar'a dönüşüne de değinen Hırvat kaleci, şu şekilde konuştu:

Evet, son birkaç gündür yalnızım çünkü eşim Helena ve oğlum Joakim daha erken Zagreb'e, daha doğrusu Zadar'a döndüler. Küçük olan 15 aylık ve o zamandan beri evde durmadan koşuyor. Böyle yeni bir şey keşfettiğinde çok komik ve tatlı oluyor. Hayatımızı değiştirdi, ebeveynlerin çocuğun doğumundan önce bir hayat ve doğumdan sonra başka bir hayat olduğunu söylemeleri gerçekten doğru. Helena ve ben mutluyuz, ailelerimiz de öyle. Bu yüzden Zadar'a gittiler, bir yıldır orada değildik ve akrabalar onun büyümesini ve ilerlemesini görmek için sabırsızlanıyordu.

"İŞLER BİR TÜRLÜ YOLUNDA GİTMİYOR"

Başarısızlığın sebebini anlatan Livakovic, şunları dedi:

Belirli bir şey söylemek zor. Gerçekten iyi antrenman yapıyoruz, kadroda ve yedek kulübesinde kalitemiz var, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak işler bir türlü yolunda gitmiyor. Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım ve Fenerbahçe yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım.

"CESARETİM KIRILDI"

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Livakovic, şu ifadeleri kullandı: