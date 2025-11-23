Dorgeles Nene: Devre arasında çok konuştuk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti.

Mücadelede 1 asiste imza atan Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA ÇOK KONUŞTUK"

Mücadeleyi değerlendiren Nene, "2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi." dedi.

"BERABER YAPIYORUZ HER ŞEYİ"

Açıklamalarını sürdüren Malili futbolcu, "Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kollektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.