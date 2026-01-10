Dorgeles Nene, Galatasaray maçının kadrosuna alındı

- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mali'nin turnuvaya veda etmesinin ardından Dorgeles Nene'yi özel uçakla İstanbul'a getirdi.
- 23 yaşındaki Dorgeles Nene, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa Finali'nin kadrosuna alındı.
- Nene bu sezon Fenerbahçe'de 17 maçta 3 gol ve 7 asistle katkı sağladı.
Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
BU SEZON NENE
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.
SENEGAL'E ELENDİLER
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mali ile Senegal karşı karşıya geldi.
Grand Stade de Tanger’de oynanan mücadelede Güney Afrikalı hakem Abongile Tom düdük çaldı.
Senegal, karşılaşmayı tek golle kazanarak turladı.
Senegal’e turu getiren golü 27’nci dakikada Iliman Ndiaye kaydetti.
Karşılaşmanın 45+3’üncü dakikasında Mali’de Yves Bissouma kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Öte yandan Senegal’de Galatasaraylı Ismail Jakobs karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, Mali'de Fenerbahçeli Dorgeles Nene 55'inci dakikada, Beşiktaşlı El Bilal Toure ise 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Senegal yarı finale yükselirken, Mali turnuvaya veda etti.