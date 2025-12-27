Fred'e ülkesinden talip çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2023 yılından bu yana Fenerbahçe'nin formasını giyen Fred'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Başarılı futbolcunun ülkesi Brezilya'ya geri dönebileceği ileri sürüldü.

İLK TEMASLAR KURULDU

Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard’ın aktardığı bilgilere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe’de forma giyen Fred için ilk temasları kurdu.

"RÜYA TRANSER"

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun uzun süredir kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ve hatta "rüya transfer" olarak görüldüğü ifade ediliyor.

OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde, Fred’in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yapıcı bir şekilde sürdüğü kaydedildi.

Transferin akıbetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Kariyerine Atletico Minerio'nun altyapısında başlayan Fred; Internacional, Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını giymişti.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fred, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.