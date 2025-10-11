Dört büyüklerin güncel borçları açıklandı

Süper Lig'de borsada yer alan 4 büyüklerin borcu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın borcu en yüksekken, Trabzonspor en az borca sahip kulüp oldu.

EN FAZLA BORÇ GALATASARAY'DA

Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam borcu 65 milyar lirayı aştı.

Yapılan bildirilerin ardından dört büyüklerin toplam borçları belli oldu.

İşte 4 büyüklerin borçları...

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN BORCU

Galatasaray: 31 Ağustos 2025 dönemi toplam borç: 24.3 milyar TL

Fenerbahçe: "31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borç 18.8 milyar TL.

Beşiktaş: 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borç: 17.8 milyar TL

Trabzonspor: 31 Ağustos 2025 itibarıyla net borç 4.255 milyar TL.