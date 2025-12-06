Esenler Erokspor, Sakaryaspor'a 4 attı

- Esenler Erokspor, 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.
- Golleri Kayode (2), Amilton ve Catakovic attı; Sakaryaspor'un tek golünü Burak Çoban kaydetti.
- Erokspor 31 puana ulaşırken, Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
1. Lig 16. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Olarenwaju Kayode (2), Amilton ve Catakovic kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golünü Burak Çoban attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Erokspor 31 puana ulaşırken Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erokspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise Hatayspor'u konuk edecek.