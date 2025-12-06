Milan Skriniar, bu sezon 2. golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Milan Skriniar’dan geldi.

Slovak defans oyuncusu mücadelenin 63. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Asensio’nun kale önüne ortasını iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon 1 maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, 14 lig maçında 11’de başladı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

İLK GOLÜNÜ KOCAELİSPOR'A ATMIŞTI

Skriniar ilk golünü 23 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanan Kocaelispor karşısında kaydederken bugün 2. gol sevincini yaşadı.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Maçın hemen ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Mücadele etmenin önemine vurgu yapan takım kaptanı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir." dedi.

"BU GOLÜ YEMEMELİYDİK"

Skoru ele aldıktan sonra maçı bitirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, "Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.