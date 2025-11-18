Dün anjiyo olmuştu: Sergen Yalçın antrenmana katıldı

- Dün anjiyo olan Sergen Yalçın, başarılı bir operasyon geçirdi ve stent takıldı.
- Genel durumu iyi olan Yalçın, bugün taburcu edildi.
- Sabah antrenmanına katılarak takımın başında yer aldı.
Beşiktaş'ta dün Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşanmıştı.
53 yaşındaki teknik adam, başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmişti.
Sergen Yalçın'ın geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldığı öğrenilmişti.
DÜN ANJİYO OLDU, BUGÜN ANTRENMANA ÇIKTI
Genel durumu iyi olan Yalçın taburcu oldu.
Tecrübeli teknik adam, bu sabah yapılan antrenmana katıldı.
Yalçın, antrenmanda takımın başında yer aldı.