Dün anjiyo olmuştu: Sergen Yalçın antrenmana katıldı

Dün anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün antrenmanda takımın başında yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 15:16
Beşiktaş'ta dün Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşanmıştı.

53 yaşındaki teknik adam, başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmişti.

Sergen Yalçın'ın geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldığı öğrenilmişti.

DÜN ANJİYO OLDU, BUGÜN ANTRENMANA ÇIKTI 

Genel durumu iyi olan Yalçın taburcu oldu.

Tecrübeli teknik adam, bu sabah yapılan antrenmana katıldı.

Yalçın, antrenmanda takımın başında yer aldı.

