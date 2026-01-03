Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu: Türk kulüpleri Noa Lang için bilgi aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Napoli forması giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi, Türkiye'den kulüplerin ilgisini artırdı.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden ekiplerin, transfer için bilgi aldığı ifade edildi.

ROMANO, TÜRK KULÜPLERİ İLGİLENİYOR DEDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.

Romano'nun aktardığına göre transfer sürecinin, Napoli'nin alacağı karara ve oyuncunun tercihlerine göre netlik kazanacağı belirtildi.

25 MİLYON EUROYA NAPOLI'YE GİTTİ

Ajax altyapısından yetişen Noa Lang, daha sonra Club Brugge ardından da PSV'nin yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon PSV'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Geçen sezonu 14 gol ve 12 asist ile tamamlayan Hollandalı yıldız, 25 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.