Dursun Özbek'den Liverpool maçı açıklaması

Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Özhan Canaydın Salonu’nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Ekim, Galatasaraylılar için önemli ve değerli bir aydır. Kulübümüz bundan 120 yıl önce 1 Ekim’de Galatasaray Lisesi’nin bir sınıfında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu. Galatasarayımıza nice 120 yaşlar ve nice başarılar diliyorum. Başkanımız Ali Sami Yen ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

"ATEŞİ YAKTIĞINA İNANIYORUM"

Futbol takımının aldığı sonuçlarla ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girdiklerini söyleyen Özbek, şu şekilde konuştu:

Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa’da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarıları için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız.

"ONAYLANMASI İÇİN ÖNÜNDE ENGEL KALMIYOR"

Güncel konular hakkında da bilgi veren Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Sportif başarıların yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için yaptığımız projeler vardı. Bu projeler aralıksız devam etmekte. Çok önemsediğim Aslantepe Vadisi'nde salon sporlarına hizmet edecek tesisimiz bulunuyor. Projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Arsanın imar planı yapılmıştı. Gerekli evrakları hazırlayarak ilgi Sarıyer Belediyesi’ne başvuru yapmıştık. Onların encümenden onaylanmasını bekliyorum. Onaylanması halinde projemizin onaylanması için önünde engel kalmıyor. Ondan sonra ruhsat aşaması başlayacak, hemen inşaata başlayacağız. Kemerburgaz’a güzel bir tesis yaptık. Eyüp Belediyesi’ne iskan belgesini almak için başvurduk. Bunlar önemli detaylar. Yasal süreci tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Adada da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışma yapmamız lazım.

"NİSAN AYINA KADAR TAMAMI BİTMİŞ OLACAK"

Florya araziyle ilgi gelişmeler olduğunu aktaran Dursun Özbek, şunları dedi:

İnşaat ruhsatını almak için ihaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu firma projeyle ilgili uluslararası, ödüllü bir yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır, önemli proje olarak gelişecek. Mecidiyeköy’de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte bazı ufak tefek aksaklıkları oldu. Nisan ayına kadar tamamı bitmiş olacak. Satılmasını beklediğimiz bazı dairelerimiz var.

"SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUM"

Büyükçekmece’de 120 dönümlük arazilerinin olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

Büyükçekmece’de tesis yapılması için Galatasaray’a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Bir husus ihmal ediliyor. Bir proje yapmak üzere bir arsa alıyorsunuz, bunun amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Sadece arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Yönetimlerin bu konulara dikkat etmesi lazım. Almak, kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gerekiyor. Planları yapıldı, büyükşehir imar komisyonunda. Sıkı bir şekilde takip ediyorum.

"ATATÜRK HEYKELİ YAPTIRDIK"

Cuma günü stadyumun önünde Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını açıklayan Özbek, şu şekilde konuştu:

Stadımızın önünde, TEM otoyoluna bakan, Atatürk heykeli yaptırdık. Cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada yer alacak, bir tarafında Ali Sami Yen bey diğer tarafında da Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa hepinizi davet ediyorum.

"TARAFTARIMIZA VE ÜYELERİMİZE BİZE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Amatör şubelerde önemli hedefler koyduklarını söyleyen Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: