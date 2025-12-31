Dursun Özbek: Mazlumun sesi olmak için Galata Köprüsü'ndeyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten çağrı...

Özbek, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını söyledi.

"MAZLUMUN SESİ OLMAK İÇİN ORADAYIZ"

Kulübün hesabından videolu çağrı yapan Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.