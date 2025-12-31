Abone ol: Google News

Dursun Özbek: Mazlumun sesi olmak için Galata Köprüsü'ndeyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız" açıklamasını yaptı.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 09:14 Güncelleme:
  • Dursun Özbek, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenleneceğini duyurdu.
  • Galatasaray taraftarlarına çağrı yaparak, "Zulme karşı omuz omuza" mesajı verdi.
  • Etkinlik, Milli İrade Platformu tarafından organize ediliyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten çağrı...

Özbek, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını söyledi.

"MAZLUMUN SESİ OLMAK İÇİN ORADAYIZ"

Kulübün hesabından videolu çağrı yapan Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.

