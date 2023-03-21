Dursun Özbek: MHK Başkanı Lale Orta görev tanımı dışına çıkmıştır Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair basın toplantısında konuştu. Sarı-kırmızılıların bir numarası "Ne yaparsanız yapın, kazanacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Lale Orta görev tanımı dışına çıkmıştır"

"Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapıyoruz. Kasımpaşa maçında olanlarla ilgili başlamak istiyorum. Zaniolo'ya yapılan hareket, sonrasında yapılan açıklamalar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Lale Orta görev tanımı dışına çıkarak hakem kamuoyuna baskı yapmıştır. Bunu yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Ne yazık ki TFF yönetim kurulundan kimse açıklama yapmamıştır. Buradan TFF yönetimi ile Lale Orta'nın aynı fikirde olduğunu anlıyoruz."

"Hem savcı hem hakim olamazsın"

"Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın. 'Tuz koktu' demiştik. Hâlâ da bu durum devam ediyor."

"Neden çekiniyorsunuz?"

"TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?



TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu? Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı!"

"Maçı sahada kazanacağını söyleyen kulüp devre arası açıklama yapıyor"

"Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyorlar. Aslında her şey planlı. Geçen sene ligi 13. bitiren takımın bu sene bu performansı göstereceğini tahmin edemiyorlardı."

"Biz kazanacağız"