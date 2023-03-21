Dursun Özbek'ten büyük isyan: Bize penaltı vermeyip, Fenerbahçe'ye veriyorlar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında verilen hakem kararlarını eleştiride bulundu ve rakipleri Fenerbahçe'ye karşılık verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gündeme dair basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor - Galatasaray ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından mücadelelerde yaşanan tartışmalı pozisyonlar çok konuşulmuştu.

"Anlaşılması zor, garip görüntüler var"

Yaşanan olaylar hakkında Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Bu plan için detaylı bir şekilde çalışılıyor! Leo Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor. Hakemler ve VAR görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor ama gereken kart gösterilmiyor."

"Anlaşılması zor, garip görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor. kaldı ki bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyretti! Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir. Bu konu daha önce TFF ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi."

"Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı"

Milot Rashica'ya ceza sahası içinde yapılan müdahale hakkında konuşan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda, hakemin hareketi de o yönde... Kim müdahale ediyor ve hakemin hareketi değişiyor? Yan hakemim mi, VAR mı? Kimse anlamış değil. Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı."

Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler! Gol yedik ama o maçı kazandığımızı herkes unutmuş! Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar."

"Amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak"

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara değinen Dursun Özbek, şöyle konuştu:

"Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak."

"Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!"

"Ayak oyunlarıyla rekabeti aşağıya çekiyorsunuz"

Fenerbahçe'nin rekabeti aşağıya çektiğini söyleyen Özbek, şu açıklamayı yaptı:

"Aslında her şey planlı! Geçen sene ligi 13. bitiren takımımızın, bu sene bu başarı elde edeceğini hesaplamamışlar! Bu takımın gücünü hafife aldıkları için, ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti aşağıya çekiyorlar. Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede mücadele etmek istemiyoruz. Ayak oyunlarıyla rekabeti aşağıya çekiyorsunuz. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorsunuz."

"Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz"

Dursun Özbek, maçları sahada kazanacaklarını belirtti.

"Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz."

"Utancı giden kimsenin, kalbi ölür! Utancı giden, kalbi ölmüşlere sesleniyorum. Artık sizi hiçbir şey utandırmayacak, biliyorum! Çekilin o karanlık köşelerinize, biz size rağmen aydınlığı getireceğiz."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)