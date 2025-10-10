Dursun Özbek: Nusaybin'de büyük bir Galatasaray sevgisi var

Mardin'in ilçesi Nusaybin'de yapılan Adnan Polat Galatasaray Eğitim ve Spor Tesisi'nin açılışına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Polat Vakfı Başkanı ve Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN İSMİNİN OLMASI TEK BAŞINA YETİYOR"

Tesisin çocukları sporla eğitip, topluma kazandırmak için yapıldığını söyleyen Adnan Polat, "Uzun yıllar öncesinden başlayan bir şey. Bu süre içerisinde 11 bin çocuğa dokunmuşuz. 1 sene önce 17 dönüm arazi aldık. Yatırımlarımız yaptık. Toplumun geleceği için gençleri yetiştirmek amacıyla yaptığımız bir şey. Sosyal sorumluluk projesi. Burada Dursun Başkanın da desteği oldu. Galatasaray'ın isminin olması tek başına yetiyor. Başkana da teşekkür ederim" diye konuştu.

ADNAN POLAT: GALATASARAY'IN BUGÜN ORTADA BİR BAŞARISI VARSA BU DURSUN BAŞKAN VE YÖNETİMİNİNDİR

Dursun Özbek ile birlikte yer almalarının hatırlatılması üzerine Polat, "Bu bizim kültürümüzde var. Genel kurulumuz bir başkan seçiyor, 'hadi yapsın da görelim' diye bir şey yok. Seçilen başkan, bizden destek isterse, yardım isterse elimizden gelen her şeyle yardımcı oluruz. Bu sadece benim için bütün eski başkanlar için geçerli. Biz de başkana yardımcı oluyoruz. Galatasaray'ın bugün ortada bir başarısı varsa bu Dursun Başkan ve yönetiminindir. Onları tebrik ediyorum, gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN BU TİP TESİSLERE İHTİYACI VAR"

Adnan Polat'ın, Nusaybin'de çok güzel spor ve eğitim tesis yaptığını ifade eden Dursun Özbek şunları dedi:

"Adnan Başkan çok güzel spor ve eğitim tesisi yapmış. Bölgenin ihtiyacı olan bir tesis olduğunu düşünüyorum. Binlerce çocuk bu tesisi kullanıyor. Ülkemizin bu tip tesislere ihtiyacı var. Adnan Başkan böyle bir tesise öncülük ettiği için, yatırım yaptığı için bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak da teşekkür ediyorum. Galatasaraylıların bu konuda ne kadar hassas olduğunu, bölge insanına, ülke insanına tesisleri kazandırmakta ne kadar iddialı olduğunu gördük. Galatasaray olarak öncü bir kulübüz. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz. Bu mana da Adnan Başkan bizim övünç kaynağımız. Galatasaray olarak da bu tip yatırımların devam etmesi, iş insanlarımızın bu yöne yönlendirmek de bizim misyonumuzdur. Galatasaray olarak da bu projenin takipçisi olacağız. Sportif olarak da malzeme olarak da elimizden gelen desteği kulüp olarak vereceğiz. Bu tesisin yaşaması lazım. Adnan Başkan fidanı dikti, Galatasaray'ın da bunu büyütmek, geliştirmek ve topluma daha faydalı haline getirme misyonu var"

"NUSAYBİN'DE BÜYÜK BİR GALATASARAY SEVGİSİ VAR"

Buradaki çocukların İstanbul'da maçlara geldiğini, tesisleri gezdiğini aktaran Özbek, "Galatasaray hiçbir zaman bu misyonundan vazgeçmiş değil. 120 yıllık bir kulüp, bu maksatla kurulmuş bir kulüp. Nusaybin'de büyük bir Galatasaray sevgisi var. Oradaki Galatasaray'a olan ilgiyi gördünüz. Galatasaray buna cevapsız kalamaz. Galatasaray eğitim kurulundan çıkan, büyüyen ve dünya markası olan bir kulüp. Bizlere düşen bunu devam ettirmek ve ülke sporuna hizmet etmek" açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün yarın ve cumartesi gerçekleştireceği etkinlikler hakkında ise Başkan Özbek, "Yarın saat 14.00'te stadımızın yanında Atatürk anıtı açılışı var. Bütün Galatasaraylılar oraya davetli. Cumartesi günü de kuruluşumuzun 120. yıl kutlaması var. Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret edip, ondan sonra bu kutlamayı lisede devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.