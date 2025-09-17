Dursun Özbek, okul açılışına katıldı

Galatasaray camiası, divan kurulu üyesi İsmail Resne adına oğlu Ali Cem tarafından yaptırılan anaokulunun açılışında bir araya geldi.

Bahçelievler’deki 270 kapasiteli okulun açılış törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim müdürü Mücahit Yentür, Galatasaray eski yöneticileri Ümit Özdemir, Bülent Tulun, iş insanları Ali Sabancı, Serhan Süzer, camianın önemli isimleri ve bürokratlar katıldı.

"SON DERECE HAYIRSEVER VE CÖMERT BİR ARKADAŞIMIZ"

Törende konuşan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

İsmail sınıf arkadaşım, Özhan Canaydın dönemi kulüpte önemli görevler üstlendi. Son derece hayırsever ve cömert bir arkadaşımız. İsmiyle bu okulun yaşayacak olması bizim için çok anlamlı. Galatasaraylı dostlarımızı burada görmek güzel. İsmail Resne anaokulu, Bahçelievler’de yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesi oldu.