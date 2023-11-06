Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: Ortalığı karıştırmayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı Divan Kurulu toplantısı sonrası konuştu.

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ensonhaber.com

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı Divan Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasını istemediklerini söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı.

"Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok"

Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içindeyim. Böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz. Peşine takalım, fotoğrafını çeksin... Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim. Niye böyle bir açıklamalar, İnsanların fotoğraflarını çekin, tokatlayın...

"Bu ülkeyi PKK ve FETÖ bile bölemedi sen neden böyle davranıyorsun"

Fenerbahçe başkanına bir tavsiyem var; Bunları yapmayın. Çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş; Türkiye, hep bölünmeye çalışılmıştır. PKK, FETÖ, Türkiye'yi bölmeye çalışmadı mı? Yapılan açıklamalar da bu bölünmeye getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun. Burada sayın Selim Soydan'ın açıklaması akla geliyor. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. Niye? Hiç boşuna uğraşmasılar biz hep itidalden yana olacağız.

Ali Koç ne demişti?