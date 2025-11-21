Dursun Özbek'ten canlı yayında tepki: Daniskasını yapıyorsun

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair soruları Habertürk ve Habertürk Spor ortak yayınında yanıtladı.

Özbek'in stüdyodaki gazetecilerden Ahmet Selim Kul'a yönelik ifadeleri, programa damga vurdu.

Daha önceki bir açıklamaya hitaben konuşan Özbek, Kul’un “uyanıklık yapılıyor” yorumuna itiraz etti.

"SANA BİR TAVSİYEDE BULUNACAĞIM"

Dursun Özbek, Kul'u hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Kasım'da bir yorum yaptın sen buradaki programda. Aynen şunları söyledin, bana hitaben diyorsun ki 'Uyanıklık yapıyor. Kulüpçülük anlamında... Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış, bu nasıl...' Şimdi sevgili Ahmet, ben senin ağabeyin, baban yaşındayım sana bir tavsiyede bulunacağım.

"KULÜPÇÜLÜĞÜN DANİSKASINI YAPIYORSUN"

Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun, kulüpçülüğün daniskasını bu ifadenle yapıyorsun. Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım, cezası varsa cezasını çekecek. Benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde, '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur' gibi bir ifadede bulunuyorsun. Bu son derece yanlış."

KUL'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Stüdyoyu buz kestiren bu sözlerin ardından Ahmet Selim Kul da Özbek'e verdiği cevapta şunları söyledi: