Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt: Ali Koç ile görüşmeyeceğim

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala ortalık gerildikçe geriliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüp başkanını Riva'ya davet ederek gerilimin durmasını talep etmişti.

Davetin ardından ilk cevap, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten geldi.

Özbek, şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ali Koç ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi? 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.