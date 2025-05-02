Dursun Özbek'ten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı'na ziyaret

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, başkanlık görevine getirilen Süleyman Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ÖZBEK, BAŞARILAR DİLEDİ

Federasyonun gelişimi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Özbek, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Galatasaray camiası adına iyi dileklerini ileten Özbek, Şahin'e Galatasaray forması hediye etti.