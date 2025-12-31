Dusan Tadic: Şampiyonluğu hak ediyorduk

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Dusan Tadic, Al Wahda'ya imza atmıştı.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüren 37 yaşındaki yıldız isim, Yağız Sabuncuoğlu'na özel röportaj verdi.

Sırp futbolcu, birçok konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

TRANSFER OLMA SÜRECİ

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORDUK"

99 puanla kaçan şampiyonluk hakkında Tadic, "Bahane üretmeyi sevmiyorum ama kesinlikle 99 puan kazandığınızda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsunuz. Bence o yıl kesinlikle şampiyon olmayı hak ediyorduk. Neredeyse her derbi maçı kazandık, bence o yıl şampiyon olmalıydık." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'NİN VEDASI

Fenerbahçe'nin kendisine veda şekli ile ilgili yıldız futbolcu, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLUR MU?

Kendisine yöneltilen, "Bir gün teknik adam olarak Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?" sorusuna Tadic, şu yanıtı verdi: