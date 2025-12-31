Milan Skriniar'a İtalya'dan talip çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın üç puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin kapanı Milan Skriniar'a, İtalya Serie A'dan teklif geldi.

SKRINIAR'I İSTİYORLAR

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; stoper hattında arayışlarını sürdüren Milan, gözünü Fenerbahçe’nin yıldızına dikti.

Haberde, daha önce uzun yıllar Inter forması giyen Slovakyalı savunmacı ile anlaşma sağlamanın finansal ve sportif açıdan zor olduğu belirtilse de, İtalyan devinin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

11 milyon euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki Slovak stoper, Fenerbahçe formasını 50 kez giydi.

Başarılı savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle mücadele etti.

Skriniar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.