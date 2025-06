Dusan Tadic'ten Fenerbahçe taraftarına veda mesajı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci olarak noktalayan Fenerbahçe'de ayrılıklar üst üste gelmişti.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda töreni düzenlemişti.

VEDA MESAJI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Dusan Tadic, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eski takımı Ajax'a dönmesi beklenilen yıldız isim, sarı-lacivertli taraftara mesaj gönderdi.

"PAYLAŞTIĞIMIZ ANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM!"

Tadic'in açıklaması şu şekilde:

İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.



İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!



Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!