Ajax'a mı gidiyor? Dusan Tadic'ten açıklama geldi

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Fenerbahçe'de üst üste iki ayrılık yaşanmıştı.

Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından sarı-lacivertli kulüp, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Sırp futbolcu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Yeni takımı henüz netleşmeyen Dusan Tadic, Ajax'a geri dönebileceğini söyledi.

Hollanda basınından De Telegraaf'a verdiği röportajda Dusan Tadic, Ajax'ın yeni teknik direktörünün John Heitinga olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"HARİKA BİR İNSAN"

Tadic açıklamasında, şunları dedi:

İlk döneminde iyi bir şans elde edemedi ve bu yüzden tekrar göreve gelmeyi hak ediyor. Çünkü o dönemde iyi iş çıkardı. O harika bir teknik direktör ve harika bir insan.

"GERİ DÖNMEK İÇİN BİR SEBEP"

Ajax'a geri dönüşüyle ilgili Tadic, şu ifadeleri kullandı:

John'un gelişi kesinlikle geri dönmek için bir sebep. Bunun gerçekten olup olmadığını yakında öğreneceğiz. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ajax için en önemli şey John'un geri dönmesi.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tadic, 2 sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla 109 resmi maça çıktı.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 36 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asistle mücadele etti.