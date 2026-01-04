Abone ol: Google News

Dusan Tadic'ten Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, cezaevinde bulunan eski takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 16:20
Dusan Tadic'ten Mert Hakan Yandaş paylaşımı
  • Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, cezaevindeki eski takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
  • Tadic, "Mert Hakan Özgürlük" notuyla Yandaş'ın bir fotoğrafını paylaştı.
  • Mert Hakan, bahis oynama iddiasıyla tutuklanmıştı.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, 9 Aralık tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mert Hakan için takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü birer paylaşım yapmıştı.

İrfan Can ve Çağlar'ın ardından bir paylaşım da Dusan Tadic'ten geldi.

İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan Yandaş'a destek İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan Yandaş'a destek

TADIC'TEN PAYLAŞIM

2023 ile 2025 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 37 yaşındaki oyuncu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Tadic kendisine ait sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Mert Hakan Özgürlük" notunu ekledi.

Eshspor Haberleri