Dusan Tadic'ten Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, 9 Aralık tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mert Hakan için takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü birer paylaşım yapmıştı.

İrfan Can ve Çağlar'ın ardından bir paylaşım da Dusan Tadic'ten geldi.

TADIC'TEN PAYLAŞIM

2023 ile 2025 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 37 yaşındaki oyuncu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Tadic kendisine ait sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Mert Hakan Özgürlük" notunu ekledi.