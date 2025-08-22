Edson Alvarez, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için oyuncu ve West Ham United ile anlaşma sağladı.

UÇUŞ SAATİ BELLİ OLDU

Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için bugün TSİ 08.30'da kalkan uçakla 14.00'te İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak.

OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon euroluk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.