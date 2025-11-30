Abone ol: Google News

El Bilal Toure skora katkı yapmaya devam ediyor

Fatih Karagümrük mücadelesinde Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden El Bilal Toure, Süper Lig’de forma giydiği son 4 mücadelede 2 gol, 3 asiste imza attı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 22:19
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
  • El Bilal Toure, son 4 maçta 2 gol ve 3 asistle dikkat çekti.
  • Toure, ligde toplamda 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Ligde 10. maçına çıkan Toure, 3. kez gol sevinci yaşadı.

ATIYOR, ATTIRIYOR...

Söz konusu gollerin 2’sini son 4 haftada kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, diğer gol sevincini ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı.

El Bilal Toure’nin ligde 3 de asisti bulunuyor.

