El Bilal Toure, Süper Lig'de 5. golünü attı

- Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yendi.
- El Bilal Toure, 90+5. dakikada attığı golle maçın tek golünü kaydetti ve ligdeki 5. golünü attı.
- Toure'nin ayrıca bu sezon ligde 5 asisti bulunuyor.
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure’den geldi.
24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.
TÜM KULVARLARDA 6 GOLÜ VAR
Malili futbolcu, daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.
Ligde 5 de asisti bulunan El Bilal Toure, Türkiye Kupası’nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.