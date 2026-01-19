Abone ol: Google News

El Bilal Toure, Süper Lig'de 5. golünü attı

Beşiktaş’ın, Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan El Bilal Toure, ligdeki 5. golünü kaydetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:17
El Bilal Toure, Süper Lig'de 5. golünü attı
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yendi.
  • El Bilal Toure, 90+5. dakikada attığı golle maçın tek golünü kaydetti ve ligdeki 5. golünü attı.
  • Toure'nin ayrıca bu sezon ligde 5 asisti bulunuyor.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure’den geldi.

24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

TÜM KULVARLARDA 6 GOLÜ VAR

Malili futbolcu, daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 de asisti bulunan El Bilal Toure, Türkiye Kupası’nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.

Eshspor Haberleri