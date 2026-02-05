Elayis Tavsan, Türk statüsünde oynayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arasında İtalya Serie B ekiplerinden Reggiana’dan transfer edilen kanat oyuncusu Elayis Tavsan için Samsunspor’un başvurusunda bir gelişme yaşandı.

Yabancı oyuncu statüsünde bulunan Tavsan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri olumlu sonuçlandı.

"TÜM DEVLET YETKİLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kırmızı-beyazlılar, Tavsan’ın vatandaşlık işlemlerinin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve devlet yetkililerine teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor’un yayımladığı mesajda, "Teşekkürlerimizle, oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

SAMSUNSPOR'DA 4 MAÇA ÇIKTI

Kırmızı-beyazlılarda kısa sürede 4 maça çıkan Elayis, Hollanda’da alt yaş milli takımlarında 15 maçta 4 gol attı.

Sparta Rotterdam’da futbol kariyerine başlayan Tavsan; Telstar, NEC Nijmegen, Hellas Verona, Cesena, Reggiana ve Samsunspor formalarıyla ise toplamda 214 maçta 46 kez fileleri havalandırdı.