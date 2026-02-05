Abone ol: Google News

İstanbul Gençlik Spor, Alanya Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında İstanbul Gençlik Spor, konuk olduğu Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 17:55
İstanbul Gençlik Spor, Alanya Belediyespor'a set vermedi
  • İstanbul Gençlik Spor, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • İstanbul ekibi, bu galibiyetle Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Alanya Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlik Spor oldu.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

92 DAKİKA OYNANDI

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Seviley Gezer Boyacı

Alanya Belediyespor: İbrahim Emet, Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Mojarad, Saadat, Hofer (Burak Çevik, Azizcan Ataoğlu, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Mergen, Seganov, Abdullah Çam, Marshall, Çağatay Durmaz )

İstanbul Gençlik Spor: Morteza, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat ( Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Padar, Fatih Eren Uğur)

Setler: 24-26, 18-25, 18-25

Süre: 92 dakika (37, 25, 30)

Eshspor Haberleri