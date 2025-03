1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un başarılı futbolcusu Emir Kaan Gültekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında belirledikleri bir üst lige çıkma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Emir Kaan, şu şekilde konuştu:

"BENİM DE KENDİME GÖRE HEDEFLERİM VAR"

Sezon sonuna kadar sadece İstanbulspor’un başarısına odaklandığını vurgulayan Emir Kaan Gültekin, şu şekilde konuştu:

"YURT DIŞI HAYALİM VAR"

Avrupa’da futbol oynamak istediğini de belirten golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"TAKIMIN GENELİYLE İLK DEFA BURADA BİR ARADA BULUNDUM"

24 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğuna dikkat çekerek, şunları dedi:

"İNŞALLAH BEN DE O FORMAYI GİYERİM"

En büyük hedeflerinden birinin milli formayı giymek olduğunun altını çizen, Emir Kaan, şu açıklamalarda bulundu:

"ONLARI ZAMANINDA KENDİME ÖRNEK OLARAK ALMIŞTIM"

Emir Kaan Gültekin, örnek aldığı oyuncularla ilgili gelen bir soruya ise, şu cevabı verdi:

"BÜYÜK EMEĞİ VAR DİYEBİLİRİM"

Emir Kaan, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile olan ilişkisini de şu sözlerle anlattı:

Osman Hoca'nın takımla olan ilişkisi çok iyi. Herkes istediği gibi kendisiyle iletişim kurabiliyor. Bu durum bize fayda sağlıyor. İstediğimiz an kendisine her konuda danışabiliyoruz ve fikrimizi ona söyleyebiliyoruz. Bizimle bazen dost, arkadaş gibi bazen de hoca gibi davranıyor. Takım açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Osman Zeki Korkmaz ile olan ilişkim 4 sene önce ilk şampiyon olduğumuz dönemden itibaren devam ediyor. Aramız her zaman iyi. Burada çalışmadığı zamanlarda da kendisiyle iletişim kuruyorduk. Benim performansımın yükselmesinde büyük emeği var diyebilirim.