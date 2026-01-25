Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa kariyeri kötü başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa macerası istediği gibi başlamadı...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Becao gibi isimlerle güçlendiren Kasımpaşa, Trabzonspor karşılaşmasında da galibiyet hasretini dindiremedi.

DEVRE ARASI TRANSFERLER DE ÇARE OLMADI

İstanbul ekibi, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Diğer yandan Kasımpaşa, Belözoğlu yönetiminde çıkılan beşinci karşılaşmada ilk defa golle tanıştı.

5 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Kasımpaşa bu süreçte iki mağlubiyet üç beraberlik alarak 15 puanın sadece üçünü hanesine yazdırdı.

İşte Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'nın başındaki son 5 maçı...

0-0 Kocaelispor

0-0 Gençlerbirliği

3-0 Galatasaray

0-0 Antalyaspor

2-1 Trabzonspor