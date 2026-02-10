Göztepe, Süper Lig'de en az gol yiyen takım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, özellikle savunmadaki başarısıyla öne çıkıyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM KONUMUNDA

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar kalesinde sadece 12 gol görerek Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Bu alanda İzmir ekibini, 14 golle Galatasaray takip ediyor.

Savunma performansıyla ön plana çıkan Göztepe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçın 12'sinde kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Neredeyse her iki maçtan birinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemedi.

Göztepe, galibiyet elde edemediği Fenerbahçe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Konyaspor müsabakalarında da rakiplerine gol izni vermedi.