Emre Mor'dan seccadeli paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz sezon başında Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor, Fenerbahçe’ye geri dönmesine rağmen bu sezon hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

Son maçına 18 Mayıs 2025’te, Eyüpspor formasıyla Fenerbahçe’ye karşı çıkan oyuncu, o tarihten beri adeta ortalarda görünmüyordu.

"EN İYİ İLAÇ, ELHAMDÜLİLLAH"

Hal böyle olunca Emre Mor’un yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olması, futbolcunun “kayıp yıldız” olarak anılmasına neden oldu.

Ve Mor, bu kez yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Mor, seccade fotoğrafı paylaşarak "En iyi ilaç. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.