Ercan Ertan: Çebi başkanken Sergen Beşiktaş'ı çalıştırmaz Ensonhaber YouTube yayınına katılan spor muhabiri Ercan Ertan, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı devam etmesi halinde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti.

Yönetim kurulu da yaşananlar üzerine olağanüstü toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de bir kısmında yer aldığı ve yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sabaha karşı sona erdi.

Söz konusu toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, sabah saatlerinde tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, istifa etti.

İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan spor muhabiri Ercan Ertan, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a bu süreçte Burak Yılmaz önderlik yapacak"

Yeni teknik direktör adaylarını değerlendiren Ercan Ertan, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bir seçim süreci yaşanacak. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olacağı söyleniyor. Ekibini güçlendirip yeniden güven oyu alacağı konuşuluyor. Karşısına da aday olarak Hasan Arat çıktı. Fikret Orman da bir kamuoyu yoklaması yapıyor. İstenilirse o da adaylığını açıklayacak. Beşiktaş'a bu süreçte Burak Yılmaz önderlik yapacak ama Rıza Çalımbay şu an bastırıyor. Çalımbay'ın 'Kongre'ye kadar da olsa 1 maçlığına da olsa takımın başına geçebilirim' sözleri var. Daha önce İsmail Kartal'ın yaptığını Beşiktaş cephesinde Rıza Çalımbay yaparım diyor.

"Sergen Yalçın iddialarını yalanlıyorum"

Sergen Yalçın ihtimali hakkında konuşan Ertan, şu sözleri sarf etti:

Yönetim değişikliği düşünüldüğü için hep bilindik isimler konuşuluyor. Sergen Yalçın iddialarını yalanlıyorum. Ne Yalçın'ın ne de Çebi'nin arası iyi değil. Sergen Yalçın her fırsatta Çebi'yi kötülüyor. Çebi, Sergen Yalçın'a kırgın olduğunu açıklıyor. Bu yüzden benim düşünceme göre böyle bir şey söz konusu değil.

Bazı kesimlerin Sergen Yalçın'ın göreve gelmesini istemesine rağmen başarılı çalıştırıcının Ahmet Nur Çebi'yle arasının iyi olmadığı biliniyor.

Başkanlığa Hasan Arat veya başka bir adayın seçilmesiyle birlikte Yalçın isminin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.