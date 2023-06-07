Erden Timur'un Fenerbahçe maçı öncesindeki tarihi konuşması ortaya çıktı

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu 3-0 biten Fenerbahçe derbisiyle birlikte adeta perçinlendi.

Rehavete girmeden takır takır topunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, rakiplerinin kaleye isabetli şut çekmesine de izin vermedi.

Ezeli rakiplerini sahada ezerek yenen Galatasaray'ın maç öncesinde soyunma odasında yaşanan konuşma da ortaya çıktı.

Takımın yöneticilerinden Erden Timur, İsmail Yüksek'in "Bu lig şaibeli" röportajını duyduktan sonra oyuncularla bir görüşme yaparak şunları söyledi:

Biz bu takımı 13'üncülükten sonra, transfer döneminin ortasından itibaren kurduk. Hepimiz gece gündüz çalışıp emek verdik, alın teri döktük. Aile olduk, birbirimizin en zor zamanında kucaklaştık. Kenetlendik. Şimdi bu emeği hiçe sayıp 'Bu ligin geçerliliği yok' deme cüretinde bulunanlar var. Allah'a şükür ki, bunlara bu gece kim olduğumuzu gösterme fırsatı da sizin elinizde.

Şampiyonluk elbette ki çok önemli. Ama insanın onuru benim için 1000 tane şampiyonluğa bedel. Dolayısıyla bu F.Bahçe derbisi benim onur maçım. Sizin de onur maçınız. Sizden tek bir şey rica ediyorum: 'Çıkın onurunuz için oynayın, bu maçı kazanın. Öyle bir kazanın ki dünya alem sizin bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi anlasın. Şaibe lafını ağızlarına alanlar pişman olsunlar...