Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel futbolcu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği kaydedildi.
Listede yer alan Galatasaray'dan 2 futbolcu dikkat çekti.
Metehan Baltacı ve Eren Elmalı da bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Eren Elmalı'nın Silivrispor'da oynadığı dönemde bahis oynadığı bilgisine ulaşıldı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Futbolcuların bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: