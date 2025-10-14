Abone ol: Google News

Erol Bulut, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün gerçekleştirilen imza töreninin ardından bugün takımla ilk antrenmanına çıkarak Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 18:30
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dün düzenlenen imza töreni ile Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Bulut, bugün takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Milli maç arasının ardından hafta sonu deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da bu maçın hazırlıklarına başlandı.

Yeni teknik direktörü ile ilk antrenmanına çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, 6'ya 2 top kapma ve sürat antrenmanı yaptı.

