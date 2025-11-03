Erol Bulut’tan "köstebek" iddiası: Kulüpten biri tüm taktikleri sızdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bulut, son dönemde yaşadıkları puan kayıplarının takımda özgüven kaybına yol açtığını belirterek, “Uzun süre kazanamadığınızda tedirginlik oluşuyor. Bugün ikinci yarı toparlandık, takım karakter koydu, savunmayı birlikte yaptık ve haklı bir galibiyet aldık” dedi.

"KULÜPTEN BİRİ TAKTİĞİMİZİ RAKİBE VERDİ"

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise Bulut’un yaptığı sızıntı iddiası oldu.

Geçen hafta Başakşehir maçı öncesi kulüpten bir kişinin tüm taktik planlarını rakip teknik direktör Nuri Şahin’e aktardığını öne süren Bulut, Eyüpspor maçında da benzer bir durum yaşandığını söyledi:

Kulübün içinden birisi bütün taktik planlarımızı rakibe aktarmış. Başakşehir maçı öncesi oldu, bu maçta da yaşandı. Kim olduğunu takip ediyoruz. Böyle bir ihanet kabul edilemez. O kişi tespit edildiğinde bir daha bu tesislere adım atamayacak.

Bulut, söz konusu bilgilendirmeyi farklı kaynaklardan doğruladıklarını da belirterek, bu durumun Türk futbolu için kötü bir örnek oluşturduğunu söyledi.