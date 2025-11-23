Ersin Destanoğlu: Maç maç daha iyiye gidiyorum

- Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.
- Ersin Destanoğlu, şanssızlıkların etkili olduğunu ve performansının artmakta olduğunu belirtti.
- Gelecek maçlarda daha yukarılara çıkmak istediklerini vurguladı.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Samsunspor maçının ardından takımın son haftalardaki puan kayıplarını değerlendirdi. Ersin, kazanabileceklerini ve şanssızlıkların etkili olduğunu vurguladı:
Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanabilirdik. Elimizden geleni yaptık. Her zaman öne geçiyoruz. Maalesef ufak tefek şanssızlıklarla puan kaybediyoruz. Bu da 4-5 maçtır başımıza geliyor. 4 maç kaldı ilk devrenin bitmesine. Onlara en iyi şekilde hazırlanıp ilk devre bittiğinde yukarılara yakın yerde olmak istiyoruz.
"MAÇ MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIM"
Uzun süre düzenli forma giyememesine rağmen son haftalarda ritmini yakaladığını belirten Ersin Destanoğlu, performansını her maç daha yukarıya taşıdığını söyledi:
Evet, iki üç yıldır düzenli oynamıyordum. Üst üste 5 maç oynadım. Maç maç daha iyi olacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum zaman zaman. Kendi adıma maç maç daha iyiye gidiyorum ama puan kaybı için üzgünüz.