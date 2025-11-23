Ersin Destanoğlu: Maç maç daha iyiye gidiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Samsunspor maçının ardından takımın son haftalardaki puan kayıplarını değerlendirdi. Ersin, kazanabileceklerini ve şanssızlıkların etkili olduğunu vurguladı:

Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanabilirdik. Elimizden geleni yaptık. Her zaman öne geçiyoruz. Maalesef ufak tefek şanssızlıklarla puan kaybediyoruz. Bu da 4-5 maçtır başımıza geliyor. 4 maç kaldı ilk devrenin bitmesine. Onlara en iyi şekilde hazırlanıp ilk devre bittiğinde yukarılara yakın yerde olmak istiyoruz.

"MAÇ MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIM"

Uzun süre düzenli forma giyememesine rağmen son haftalarda ritmini yakaladığını belirten Ersin Destanoğlu, performansını her maç daha yukarıya taşıdığını söyledi: