Ersin Destanoğlu: Tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

"ADALETİN EN KISA SÜREDE TECELLİ EDECEĞİNE OLAN İNANCIM TAMDIR"

Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.



Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.



İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.



Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır.