Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu: Üzgün değilim, çok sinirliyim

Futbol kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından soruşturma başlatılan bahis iddiaları kapsamında, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Ersin Destanoğlu, kendi adı ve TC kimlik numarası başka biri tarafından kullanılarak kendi adına bahis sitesi üyeliği yaptığı ve oynandığı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ERSİN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılık çıkışı açıklama yapan Ersin Destanoğlu, hiçbir zaman böyle şeylerle işi olmadığını söyledi.

Önlerinde Zorbay Küçük örneği olduğunu da belirten Destanoğlu, vicdanının rahat olduğunu da sözlerine ekledi.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDEN İSİMLER AÇIKLANDI"

Destanoğlu, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Necip ağabey ile aynı şeyleri söyleyeceğim. Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyon bizimle iletişime geçmeden isimleri açıkladı. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş! Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da! Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz! İçimiz, vicdanımız rahat. Suç duyurusu yaptık. İlerleyen günlerde bunun açıklaması yapılır." dedi.

"ÖNÜMÜZDE ZORBAY KÜÇÜK ÖRNEĞİ VAR"

Ersin açıklamalarının devamında şunları söyledi: