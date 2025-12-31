Ertuğrul Doğan'dan Filistin yürüyüşü için çağrı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için destek çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan paylaşımda Doğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için taraftarlara çağrı yaptı.

"SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ"

Doğan, mesajında, "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında mazlumun yanındayız. Tüm camiamızı, taraftarlarımızı 1 Ocak sabahı 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırıyorum. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.