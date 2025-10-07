Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır transferi açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer döneminin son gününde Galatasaray'a giden kaleci Uğurcan Çakır hakkında konuştu.

HT Spor'a röportaj veren Doğan, milli futbolcunun bonservis bedelinin tamamını alamadıklarını söyledi.

"PARANIN HEPSİ GELMEDİ"

Doğan, "Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi." dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Doğan, gelen paranın kulübün ödemelerinde kullanıldığını da söyledi.

Trabzonspor'un dertlerinin hemen çözülmeyeceğini de sözlerine ekleyen Doğan, gelir gider dengesinin düzenlenmeden ileriye gidilemeyeceğini de aktardı.

"GELİR-GİDER DENGESİNİ DÜZENLEMEDEN İLERLEYEMEYİZ"

Başkan Doğan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz.