Erzurumspor FK, Adana Demirspor'a fark attı

- Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 7-0 yenerek evindeki namağlup serisini sürdürdü.
- Ev sahibi takımın golleri Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak, Eren Tozlu, Cheikne Sylla, Martin Rodriguez ve İlkan Sever'den geldi.
- Erzurumspor FK 51 puana ulaşıp liderlik yarışını sürdürürken, Adana Demirspor -40 puanla ligin son sırasında kaldı.
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Erzurumspor FK, konuk ettiği rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80 ve 90+1. dakikalarda Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.
SERİ DEVAM ETTİ
Erzurumspor FK, aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek liderlik yarışını sürdürdü ve evindeki namağlup serisini devam ettirdi.
Bu sezon henüz maç kazanamayan Adana Demirspor ise -40 puanla ligin son sırasında kaldı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Erzurumspor FK, gelecek hafta Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.