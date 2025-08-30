Erzurumspor FK'da hedef Süper Lig

Bütçesini zorlamayacak şekilde 11 oyuncuyu renklerine bağlayan ve eski logosuna dönen 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın hedefi Süper Lig'e yükselmek.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, önceki sezonlarda kulübün transfer yasağı, puan silme cezası ve stat sorunuyla ilgili ciddi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Kulübün eski adı ile efsane logosuna döndüğü için de duyduğu mutluluğu dile getiren Dal, yeni sezonda kadroya 11 futbolcu eklediklerini ve 9 futbolcuyla da yolları ayırdıklarını anlattı.

"GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK SIKINTILARI YAŞAYABİLİRİZ"

Dal, şunları dedi:

Erzurumspor sezona girerken geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları da göz önünde bulundurarak çok fazla ekonomik açıdan ciddi meblağlarla transfer yapmadı. Oyuncuyu getirebilirsiniz ama parasını ödeyemezseniz o oyuncu grubu aynı performansı sergilemeyebilir, geçmişte yaşadığımız ekonomik sıkıntıları yaşayabiliriz.

"KURUMSALLIK ÇOK ÖNEMLİ"

Kulübün yakın geçmişte zor süreçlerden geçtiğini aktaran Dal, şöyle devam etti:

Bu sıkıntılı günlerde kulübün önce adını sonra logosunu değiştirdik. Erzurumspor'u efsane logosuna tekrar kavuşturduk, taraftarımızın camiamızın beklentisi bu yöndeydi, onların bu beklentisini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluklar gelir geçer kupalar alınır sahada başarılar elde edilir ama kurumsallık çok önemli.

"5 TAKIMIN KÜME DÜŞECEĞİ BİR LİG YAŞANACAK"

Kulüp olarak sıkıntılı süreçler yaşadıklarını belirten Dal, şu ifadeleri kullandı:

Takımımız transfer yasaklarına rağmen sıkıntılara rağmen asla diz çökmedi. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarımızla kaynaşarak kenetlenerek bugünlere geldik. Bu sene de takımımıza birçok oyuncuyu kazandırdık. Yeni teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve oyuncularımızla sezona başladık. 3 hafta itibarıyla takımımız 5 puanla üçüncü sırada, önemli bir Sarıyer maçımız var, milli maç arası sonra zorlu periyot devam ediyor. Ligde birbirinden zorlu 20 takım var, 5 takımın küme düşeceği bir lig yaşanacak.

"AYAĞIMIZI YARGANIMIZA GÖRE UZATMAMIZ LAZIM"

Başkan Dal, şu şekilde konuştu:

Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım hedefim her zaman sahaya çıkan 11 oyuncunun, yedek bekleyen ve sahaya girdiğinde her şeyini veren oyuncunun, taraftarın istediği şekilde bir oyun oynayıp bir performans sergilemesi ve kulübün de formasını terleten oyuncuların bu şehre, camiaya ile armaya sportif ve fair-play açısından layık şekilde hareket etmeleri.

"LİGDE KALMAK ÇOK KOLAY DEĞİL"

Ligde kalmanın önemine işaret eden Dal, şu değerlendirmede bulundu:

Ligde kalmak çok kolay değil, ligde kalıp sonrasında play-off hattı içerisinde olunması, sonrasında ligi ilk 2 içerisinde bitirerek Süper Lig'e çıkmak hepimizin hedefi. Her zaman hedefimiz Süper Lig, geçen sene de play-off oynarken de hedefimiz Süper Lig'di ama çok ciddi ekonomiye sahip takımlar var. Kolay değil ama Erzurumspor'un bulunduğu yerde hedefi her zaman ligin ilk sırasıdır, Erzurumspor ligin şampiyon adayıdır. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"BİRÇOK GENCİMİZİ ALTYAPIDAN A TAKIMA KAZANDIRDIK"

Altyapıya yönelik yatırımlar yapıldığını dile getiren Dal, şunları kaydetti: