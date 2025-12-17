Zeren Spor, Kuzeyboru karşısında kazandı

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
- TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan maçta Zeren Spor'un galibiyeti, kulübün 9. zaferi oldu.
- Kuzeyboru ise bu yenilgiyle ligde 9. mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
Bu sonuçla Zeren Spor ligde 9'uncu galibiyetini alırken, Kuzeyboru ise 9'uncu kez mağlup oldu.
125 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic, Kübra Akman, Eylül Karadaş)
Kuzeyboru: Lozo, Tietianiec, Gamze Kılıç, Ege Melisa Bükmen, Dicle Nur Babat, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Nilsu Şen)
Setler: 25-19, 25-17, 22-25, 34-32
Süre: 125 Dakika (26, 28, 29, 42)