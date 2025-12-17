Zeren Spor, Kuzeyboru karşısında kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.

Bu sonuçla Zeren Spor ligde 9'uncu galibiyetini alırken, Kuzeyboru ise 9'uncu kez mağlup oldu.

125 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic, Kübra Akman, Eylül Karadaş)

Kuzeyboru: Lozo, Tietianiec, Gamze Kılıç, Ege Melisa Bükmen, Dicle Nur Babat, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-17, 22-25, 34-32

Süre: 125 Dakika (26, 28, 29, 42)