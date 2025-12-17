2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplamda 727 milyon dolar dağıtacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi.

ŞAMPİYON ÜLKE 50 MİLYON DOLAR ALACAK

Açıklamada, şampiyon olan ülkenin 50 milyon dolar, ikinci takımın 33 milyon dolar, üçüncünün ise 29 milyon dolar kazanacağı aktarıldı.

EN AZ 10,5 MİLYON DOLAR GELİR

Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi.

Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI YOLU

Türkiye, Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Paraguay, Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak.

Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

FİNAL 19 TEMMUZ'DA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83.000 kişilik Azteca Stadı'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, UEFA Play-Off D Yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre UEFA Play-Off A Yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye'nin bulunduğu Play-Off C Yolu

E Grubu: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus UEFA Play-Off B Yolu

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, UEFA Play-Off 2 Yolu

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Play Off 1 Yolu

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana