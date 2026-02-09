Erzurumspor FK'ya Sakaryaspor karşısında tek gol yetti

- Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 1-0 yenerek 48 puana ulaştı.
- Galibiyet golünü 61. dakikada Giovanni Crociata attı.
- Erzurumspor gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek.
1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.
LİGDE SON DURUM
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, ligde 48 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Amedspor deplasmanına gidecek.